ДОНЕЦК, 5 окт — ПРАЙМ. Власти Донецкой Народной Республики планируют восстановить металлургический завод имени Ильича в Мариуполе, сообщил в интервью РИА Новости премьер ДНР Виталий Хоценко. Эксперт оценил, сколько потребуется инвестиций на восстановление ДНР и ЛНР

"Завод Ильича планируем восстанавливать. Такие планы есть. Инвестор в самое ближайшее время, думаю, сам о них расскажет после того, как будут приняты все соответствующие решения", — сказал Хоценко.

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города — подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (запрещенная в России террористическая организация) и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил.