США впервые с апреля нарастили импорт товаров из России
США по итогам августа увеличили импорт товаров из России на 7,7%
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ВАШИНГТОН, 5 окт — ПРАЙМ. США по итогам августа увеличили импорт товаров из России на 7,7% по сравнению с июлем 2022 года до 522,1 миллиона долларов, что стало первым ростом импорта с апреля текущего года, следует из опубликованных в среду данных американского бюро статистики.
В июле объем импорта составлял 484,8 миллиона долларов.
При этом экспорт товаров из США в РФ сократился на 19% в августе по сравнению с июлем и составил 66,8 миллиона долларов.
Всего с января по август 2022 года США импортировали из РФ товаров на 12,1 миллиарда долларов, а экспортировали в РФ — на 1,3 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/News/20221005/838370110.html
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