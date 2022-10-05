МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по второму заявлению Росбанка арестовал денежные средства столичного ООО "ЮОП", подконтрольного американской корпорации Honeywell International, в пределах более 2,2 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда. Суд отказался арестовать активы "дочки" Honeywell по просьбе Росбанка

Банк запросил обеспечительные меры в деле по его иску о взыскании этой суммы с ООО "ЮОП". Первое заявление истца суд в сентябре отклонил. Тогда необходимость принятия обеспечительных мер Росбанк мотивировал тем, что ответчик полностью контролируется юридическими лицами — резидентами недружественных государств и предпринимает меры для сокрытия своего имущества за пределами России.

Истец, в частности, сослался на заем в 2,3 миллиарда рублей, который "ЮОП" в 2021 году выдал на пять лет Honeywell International. В апреле этого года, после объявления американской компанией о прекращении деятельности в РФ из-за ситуации на Украине, стороны увеличили срок возврата займа до 50 лет. По мнению истца, передача денег американскому юрлицу на 50 лет "фактически означает их дарение, без реальной возможности получить активы обратно". Но суд счел, что истец не доказал необходимость обеспечительных мер.

В новом обращении Росбанк дополнительно пояснил, что Honeywell International – одна из крупнейших военно-промышленных компаний мира, обслуживающая государственный военный заказ США. Она, в частности, "производит двигатели для танков Abrams, которые поставляют в Украину для ведения боевых действий". Если обеспечительные меры не будут наложены, отметил Росбанк, ответчик сможет и в будущем перечислять деньги Honeywell International и они "неизбежно будут направлены на обслуживание государственного военного заказа США".

Со второй попытки суд арестовал денежные средства на счетах "ЮОП". Он также учел, что собственники российской компании приняли решение о ее ликвидации, не уведомив об этом кредиторов.

Основания исковых требований в материалах суда пока не приводятся. Третьим лицом к делу привлечен Усть-Кутский газоперерабатывающий завод (Иркутская область, принадлежит Иркутской нефтяной компании).

Honeywell занимается созданием электронных систем управления и автоматизации производственных процессов. Росбанк ранее входил во французскую банковскую группу Societe Generale, которая в мае продала банк и свой страховой бизнес в России холдингу "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина.