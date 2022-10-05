КАНАВЕРАЛ, 5 окт — ПРАЙМ. РФ выступает за продолжение международного сотрудничества в космосе независимо от сроков своего участия в проекте МКС, они будут зависеть от технического состояния станции, сказал на брифинге в понедельник исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Россия может участвовать в проекте МКС до 2028 года, заявили в "Роскосмосе"

"Как долго (Россия будет участвовать в проекте МКС — ред.) будет зависеть прежде всего от технического аспекта. Мы начали сотрудничество много лет назад, больше сорока лет назад и будем продолжать его так долго, как я могу только представить", — сказал Крикалев, подчеркнув, что сотрудничество было начало в рамках миссии "Союз" — "Аполлон" и должно продолжаться независимо от сроков работы партнеров на МКС.

Он также заявил, что Россия продолжит летать на МКС до тех пор, пока не будет создана инфраструктура, которая сможет прийти ей на замену. "Мы начали разрабатывать дизайн (будущей станции — ред.)", — сказал представитель "Роскосмоса", отметив, что пока нет подробностей ни о ее структуре, ни количестве модулей.

Ранее НАСА приняло решение о продлении участия США в проекте МКС до 2030 года, аналогичную инициативу поддерживает ЕКА. Россия пока утвердила использование МКС до 2024 года, предыдущий глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на фоне ухудшения геополитической обстановки угрожал выходом России из программы МКС. Однако в сентябре новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия с высокой вероятностью будет использовать МКС до 2028 года, дальше сроки будут зависеть от состояния станции.

Отвечая на вопрос журналиста о том, правомерно ли сейчас делать вывод о том, что новое руководство "Роскосмоса" стремиться наладить отношения с НАСА в отличие от предыдущего руководителя российского космического агентства, Крикалев ответил: "да".

Он отметил успешный запуск в среду на МКС американского космического корабля Crew Dragon с международным экипажем и пожелал экипажу, в состав которого входит космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина, "успешного полета и хорошей миссии".