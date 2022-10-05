МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Аккредитованные IT-компании должны будут подать документы для подтверждения своего статуса до 1 июня 2023 года, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев во время онлайн-конференции с представителями отрасли. IT-компании с госучастием менее 50% сохранят свою аккредитацию

"У нас есть обязанность всех аккредитованных IT-компаний подать до 1 июня следующего года. Уже аккредитованные и те, кто будет аккредитован сейчас, вы будете обязаны подать документы, подтверждающие выполнение требований, прежде всего по профильности дохода и по средней зарплате", — сказал Шадаев. Он уточнил, что министерство проведет проверку представленных сведений до 1 июля.

"Те компании, которые не подадут, или те компании, которые подадут и данные будут не соответствовать нашим требованиям или наоборот, они будут соответствовать, но налоговая нам подтвердит, что не соответствует, естественно эти компании будут лишены аккредитации однозначно", — пояснил глава Минцифры.

Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря утвердить административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий по итогам года, предшествующего подаче заявления, должна составлять не менее 30% от общей выручки компании.