МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Минфин РФ предложил вычет по НДПИ на 1,1 миллиарда рублей в период 2023-2028 годов на строительство инфраструктуры для транспортировки нефти и газоконденсата, добываемых на двух месторождениях Ямала, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов. Минцифры предлагает расширить инвестиционный налоговый вычет

Разработанные Минфином поправки в Налоговый кодекс РФ включают предоставление так называемого "налогового кредита": в период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2028 года налогоплательщик вправе уменьшить налогооблагаемую базу по НДПИ на сумму затрат на создание дополнительной инфраструктуры для Бованенского и Харасавэйского газоконденсатных месторождений.

Право на вычет, согласно предложенным Минфином поправкам, возникнет у налогоплательщика только в условиях низких цен нефти: если она опустится ниже базового уровня, установленного в Бюджетном кодексе (45 долларов за баррель в 2023 году) плюс 27,55 доллара.

Предельный размер такого вычета составляет 1,111 миллиарда рублей. При этом в период с 1 января 2029 года по 31 декабря 2034 года включительно компании придется вернуть в бюджетную систему всю полученную сумму "налогового кредита", увеличенную на 9% годовых.

"Газпром нефть", РЖД, "Газпромтранс" и "Газпром инвест" в июне 2021 года договорились о сотрудничестве по транспортировке жидких углеводородов с Харасавэйского и Бованенковского месторождений. Компании намерены развить логистическую схему для перевозки стабильного газового конденсата и сжиженных углеводородных газов от дороги Обская — Бованенково — Карская (ее длина превышает 500 километров) до порта Усть-Луга в Ленинградской области. Начать перевозки планируется в 2025 году.

"Газпром нефть" реализует проекты по разработке неоком-юрских залежей Бованенковского и Харасавэйского месторождений, а также ачимовских пластов Уренгойского месторождения в ЯНАО. Эти три проекта реализуются на основании долгосрочных рисковых операторских договоров с владельцами лицензий, "дочками" "Газпрома" — "Газпром добыча Надым" и "Газпром добыча Уренгой".