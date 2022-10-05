МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Минцифры совместно с Минобороны России ведут переговоры по сокращению срока ответа на обжалование призыва в рамках частичной мобилизации с 30 дней до 3-5 дней, рассказал глава министерства Максут Шадаев. Минцифры запустило на "Госуслугах" форму по отсрочке от мобилизации

"Формально срок ответа 30 дней. Ведем переговоры с Минобороны, чтобы сократить срок до 3 дней, хотя бы 5 дней", — пояснил Шадаев на онлайн-конференции с представителями отрасли.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября указом президента Владимира Путина. Минобороны также сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.