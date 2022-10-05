КАИР, 5 окт — ПРАЙМ. Доходы Египта от сферы туризма в 2021-2022 финансовом году (отсчет начинается с 1 июля) возросли более чем вдвое по сравнению с годом ранее, следует из опубликованных Центральном банком данных. Российские туроператоры заявили о подорожании туров в Египет и Турцию

"Прибыль от туризма… достигла 10,7 миллиарда долларов, по сравнению с 4,9 миллиарда в 2020-2021 финансовом году", — сообщается в полученном РИА Новости документе.

ЦБ отмечает, что дефицит текущего счета платежного баланса Египта уменьшился на 10,2% и составил 16,6 миллиарда долларов в результате беспрецедентного роста импорта товаров (на 53%), улучшения ситуации с туризмом и роста доходов от транзита судов через Суэцкий канал.

Банк отмечает достижение торговым балансом нефтяной сферы отметки в 4,4 миллиарда долларов вследствие значительного роста экспорта нефтепродуктов (общая сумма 9,4 миллиарда долларов), увеличения поставок газа, в том числе на новые рынки – в Турцию, Италию, Францию, Испанию, Хорватию и Грецию.

Ранее минтуризма Египта сообщило, что больше всего туристов прибыли в Египет в 2021 году из Восточной Европы – 50,6% от общего числа прибывших. За весь 2021 год в Египет прибыли восемь миллионов туристов, а в "пандемийном" 2020 году всего 3,7 миллиона.

В июле минтуризма сообщало, что египетские власти рассматривают вариант запуска новых авиарейсов по лоукост-схеме для привлечения туристов в страну после значительного уменьшения потока отдыхающих из РФ и Украины.

В 2019 году доходы Египта от туризма достигли рекордного уровня, превысив 13 миллиардов долларов.

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия (2,8 миллиона человек в 2010 году), на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.