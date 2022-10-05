МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Минцифры РФ рассчитывает, что военкоматы в ближайшие дни начнут получать списки сотрудников IT- и телеком-компаний для отсрочки от частичной мобилизации, заявил глава министерства Максут Шадаев. Минцифры запустило на "Госуслугах" форму по отсрочке от мобилизации

"Мы передаем наши диски и мы знаем, что Минобороны начало нарезать их по военкоматам, и мы надеемся, что в ближайшие дни эти списки будут спущены уже в регионы… процесс этот запущен, и я надеюсь, что в ближайшие дни мы услышим, что военкоматы эти списки получили", — сказал Шадаев.

По его словам, согласны с действиями министерства и в Минобороны. "Мы недавно получили, что Генштаб полностью согласен работать по этой процедуре, его все устраивает — все, что мы запустили с нашей технологией формирования списков и передачей этих списков", — добавил Шадаев.

Он отметил, что ведомству известно лишь об одном случае призыва специалиста, которого мобилизовали, несмотря на поддержку Минцифры. "Мы опробуем новую технологию — мы напишем заявление в военную прокуратуру о нарушении прав сотрудника. Но этот сотрудник был мобилизован за сутки до того, как появилось официальное разъяснение от начальника Генерального штаба", — сказал Шадаев.

В конце сентября Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.

Позднее Минцифры открыло на "Госуслугах" сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников IT- и телеком-компаний. Ведомство формирует и отправляет списки сотрудников в министерство обороны.

В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.