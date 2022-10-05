МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Минцифры РФ до пятницы представит расширенный список IT-специальностей для отсрочки в рамках частичной мобилизации, заявил глава ведомства Максут Шадаев. В Минцифры выяснили, сколько IT-специалистов подали заявления на отсрочку

"Завтра-послезавтра мы расширим список специальностей для отсрочки сотрудников IT- и телеком-компаний", — сказал Шадаев во время онлайн-конференции с представителями отрасли.

Минобороны 23 сентября сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.

Позднее Минцифры открыло на "Госуслугах" сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников IT- и телеком-компаний. Ведомство формирует и отправляет списки сотрудников в министерство обороны.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.