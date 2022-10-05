МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Минцифры до 1 ноября внесет законопроект, согласно которому сотрудники, обеспечивающие работу объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), могут претендовать на отсрочку от частичной мобилизации, рассказал глава министерства Максут Шадаев во время онлайн-конференции с представителями отрасли. Минцифры опубликовало перечень специальностей, попадающих под отсрочку

"Мы сейчас готовим большую поправку по критической инфраструктуре — закон. Там мы пишем, что сотрудники, которые задействованы в обеспечении функционирования объектов КИИ, должны иметь какую-то бронь. Но это пока законопроект. Первого ноября мы его внесем", — отметил Шадаев.

По его словам, Минцифры будут предлагать данное решение, однако не могут гарантировать его прохождение.

Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

Минобороны ранее сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение не привлекать к частичной мобилизации граждан с высшим образованием по ряду специальностей и направлений подготовки. В частности, речь идет об отсрочках для специалистов IT, связи, СМИ и финансов.