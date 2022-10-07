В России запретили движение, остановки и стоянки на островках безопасности
Правительство утвердило запрет на движение, остановки и стоянки на островках безопасности
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. В России начал действовать полный запрет на движение, остановки и стоянки на островках безопасности, сообщается на сайте кабмина РФ.
Правительство России утвердило изменения в ПДД, касающиеся, в том числе, езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок.
"Новым постановлением правительства введён полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Такая мера должна улучшить видимость на дорогах и повысит безопасность движения", — сказано в сообщении.
https://1prime.ru/News/20221007/838386955.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.