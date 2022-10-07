МАДРИД, 7 окт — ПРАЙМ. Один из крупнейших испанских банков Santander прекратил обслуживание карт с системой UnionPay, выпущенных российскими банками, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Raiffeisen не исключил запрета российских карт UnionPay

"Santander больше не будет обслуживать карты UnionPay российских банков. Это решение было принято в рамках общей санкционной политики Santander по отношению к России", — заявил РИА Новости сотрудник пресс-службы.

Он сообщил, что это решение было принято "совсем недавно", и его исполнение уже происходит на местах по всей стране.

В ряде других европейских стран также ограничивается обслуживание карт китайской платежной системы. Ранее в пятницу представитель пресс-службы швейцарского банка Raiffeisen Максим Вурш заявил РИА Новости, что банк следит за ситуацией с картами UnionPay российских банков и оставляет за собой право пересмотреть их обслуживание в банкоматах.

В среду РИА Новости стало известно, что Коммерческий банк Чехии, один из крупнейших банков в стране, перестал обслуживать карты UnionPay и American Express независимо от того, в какой стране они выданы.

Кроме того, карты UnionPay перестали обслуживать банкоматы Nosto, единственной сети в Финляндии, работающей с платежной системой, причиной послужил повышенный спрос на наличные со стороны россиян, рассказал РИА Новости в понедельник представитель владеющей банкоматами Nokas CMS Ристо Лепо.