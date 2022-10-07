МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Индонезия планирует запретить экспорт части добываемого сырья, такого как бокситы, олово и медь, сообщает портал Indonesia Expat. Минпромторг оценил последствия ухода зарубежных поставщиков с рынка

"Запрет на экспорт олова планируется ввести в этом году. За этим последует запрет на экспорт бокситов и меди", — заявил президент Индонезии Джоко Видодо на семинаре индонезийских экономистов.

По словам президента, эта политика проводится для того, чтобы наладить переработку сырья в Индонезии, а также стимулировать национальную экономику. "Позже все сырье будет перерабатываться внутри страны", — объявил Видодо, добавив, что таким образом правительство Индонезии надеется увеличить цену экспортируемых товаров.

По данным Indonesia Expat, Индонезия уже запретила экспорт никеля в январе 2020 года.