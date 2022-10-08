СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Крым запускает паромную переправу через Керченский пролив на фоне ЧП на Крымском мосту, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Движение по Крымскому мосту приостановлено

"К запуску готова паромная переправа, она начнет работать с сегодняшнего дня. График движения сообщим дополнительно. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.