МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Керченская паромная переправа возобновляет работу: первый паром уже начал переход для погрузки и начала работы, готовятся к выходу еще три, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ. РЖД временно приостановили отправление поездов в Крым

Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

"Компаниями-перевозчиками возобновляется работа Керченской паромной переправы. Для этих целей готова береговая инфраструктура. По состоянию на 08:30 первый паром начинает переход к терминалу для погрузки и начала работы, готовятся к выходу на переправу еще три парома различных судовладельцев", — говорится в сообщении.