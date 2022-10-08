МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Крым полностью обеспечен автомобильным топливом, запасов бензина и дизельного топлива сейчас хватает минимум на 15 дней, работа по обеспечению подвоза уже идёт, сообщило Минэнерго России. В Крыму заявили о достаточном запасе товаров первой необходимости

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

"На текущий момент Крым полностью обеспечен автомобильным топливом. Запасов бензина и дизельного топлива на полуострове сейчас хватает минимум на 15 дней и уже идет работа по обеспечению продолжения подвоза", — сказано в сообщении министерства в официальном Telegram-канале.