Пассажирское паромное сообщение через Керчь начнется сегодня
Аксенов: пассажирское паромное сообщение через Керчь запустят сегодня
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Пассажирское паромное сообщение через Керчь будет запущено сегодня, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Будет восстановлено паромное сообщение, сегодня пассажирское, и до конца дня, скорее всего, будет открыто уже автомобильное паромное сообщение", — сказал онна видео, опубликованном в его Telegram-канале.
https://1prime.ru/News/20221008/838398001.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.