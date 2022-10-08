МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Пассажирское паромное сообщение через Керчь будет запущено сегодня, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Будет восстановлено паромное сообщение, сегодня пассажирское, и до конца дня, скорее всего, будет открыто уже автомобильное паромное сообщение", — сказал онна видео, опубликованном в его Telegram-канале.