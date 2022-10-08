СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Погодные условия позволяет запустить паромное сообщение через Керченский пролив, два парома готовят, еще несколько на подходе, сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Скамейка с надписью "Крымский мост" на горе Митридат в Крыму

Пассажирское паромное сообщение через Керчь начнется сегодня

"Ведется работа по запуску паромной переправы из Керчи в порт "Кавказ". В настоящие время ведется пусконаладка и запуск двух паромов, и еще несколько паромов осуществляет движение в направление Республики Крым. Организовать движение средних судов, конечно же, возможно. Организовываются мероприятия, связанные с тестированием паром для запуска сегодня регулярного паромного сообщения", — сказал Лукашенко журналистам.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.