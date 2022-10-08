СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Погодные условия позволяет запустить паромное сообщение через Керченский пролив, два парома готовят, еще несколько на подходе, сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. Пассажирское паромное сообщение через Керчь начнется сегодня

"Ведется работа по запуску паромной переправы из Керчи в порт "Кавказ". В настоящие время ведется пусконаладка и запуск двух паромов, и еще несколько паромов осуществляет движение в направление Республики Крым. Организовать движение средних судов, конечно же, возможно. Организовываются мероприятия, связанные с тестированием паром для запуска сегодня регулярного паромного сообщения", — сказал Лукашенко журналистам.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.