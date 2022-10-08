МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Согласно предварительным данным в результате ЧП на Крымском мосту погибли три человека, они ехали на легковом автомобиле рядом с взорвавшимся грузовиком, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ (СК РФ). Восстановление Крымского моста начнут после окончания следственных действий

"По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются", — заявили в ведомстве.

Следователи установили владельца взорвавшегося грузовика и изучают маршрут передвижения машины, также сообщила пресс-служба СК РФ.

"Следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация", — сказали в СК РФ.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.