МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Минтранс России провёл первичную оценку состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста, возможность движения поездов планируется обеспечить в субботу к 20.00 по московскому времени, сообщили в пресс-службе министерства. Восстановление Крымского моста начнут после окончания следственных действий

"В настоящее время проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. Проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20.00 мск", — сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что о ходе восстановительных работ и восстановлении движения будет сообщено дополнительно.

Ранним утром в субботу на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Взрыв спровоцировал частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в Национальном антитеррористическом комитете. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.