Машины начали движение по Крымскому мосту из Тамани
Автомобили начали проезжать по Крымскому мосту из Тамани в сторону полуострова
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КЕРЧЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Автомобили начали двигаться по Крымскому мосту из Тамани в сторону полуострова, сообщил корреспондент РИА Новости.
Он рассказал, что по мосту начали проезжать автомобили со стороны материка, они уже въезжают на полуостров в сторону Керчи.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту начато, сейчас оно открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой осмотра. Оператор автодорожной части моста ФКУ Упрдор "Тамань" сообщал, что движение открыто в реверсивном режиме.
https://1prime.ru/News/20221008/838400895.html
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