КЕРЧЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Автомобили начали двигаться по Крымскому мосту из Тамани в сторону полуострова, сообщил корреспондент РИА Новости. Поезда из Крыма отправились в Москву по Крымскому мосту

Он рассказал, что по мосту начали проезжать автомобили со стороны материка, они уже въезжают на полуостров в сторону Керчи.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту начато, сейчас оно открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой осмотра. Оператор автодорожной части моста ФКУ Упрдор "Тамань" сообщал, что движение открыто в реверсивном режиме.