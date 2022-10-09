МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Второй автомобильно-пассажирский паром приступил к работе на Керченской переправе, сообщил Минтранс РФ. По автомобильной части Крымского моста временно будут ездить только авто

"В морской порт Керчь прибыл паром "Лаврентий". Это второй автомобильно-пассажирский паром, вышедший на работу по доставке автомобилей и людей между крымским и краснодарским берегами Керченского пролива", — сказано в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что в ближайшее время начнется погрузка парома и затем он отправится через пролив в порт Кавказ.

В Минтрансе отметили, что в целом с начала работы Керченской переправы паром "Керченский 2" перевез 124 пассажира и 69 машин, пассажирское судно "Диана Тривиа" – 508 человек, пассажирское судно "Клемез" – 36 человек. Перевозки осуществляются бесплатно.

Кроме того, сейчас ведется работа по привлечению дополнительного флота для обеспечения потребности в паромных перевозках через Керченский пролив, уточнили в министерстве.

В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.