ПАРИЖ, 10 окт — ПРАЙМ. Для восстановления подачи топлива на автозаправочные станции во Франции уйдет неделя, если забастовки прекратятся, передает в понедельник телеканал BFMTV слова директора НПЗ TotalEnergies в Европе Жана-Марка Дюрана. TotalEnergies остановила работу крупнейшего НПЗ во Франции

"Мы делаем максимум для того, чтобы обеспечить французов (топливом). Мы задействуем все логистические цепочки. Некоторые заводы еще блокированы, но мы пытаемся по возможности изменить ситуацию, чтобы возобновить поставки (топлива на заправки), на что в среднем потребуется неделя", – сообщил Дюран.

В воскресенье министерство энергетических преобразований Франции сообщило, что почти на 30% автозаправочных станций страны наблюдается дефицит как минимум одного вида топлива.

Ранее в тот же день сотрудники компании TotalEnergies и ExxonMobil объявили о продолжении забастовок.

После этого руководство TotalEnergies заявило, что готово провести ежегодные переговоры о зарплате на месяц раньше "при условии окончания блокировки складов и согласия всех социальных партнеров".

С 27 сентября во Франции продолжается забастовка сотрудников компании TotalEnergies с требованием повысить заработную плату на 10%, а также индексировать заработную плату за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции. Позже профсоюзы заявили о продлении забастовки на неопределенный срок.

Забастовка, в частности, затронула крупнейший во Франции НПЗ недалеко от города Гавр в Нормандии, на который приходится 22% нефтеперерабатывающих мощностей Франции.

Еще одной причиной дефицита топлива на заправках TotalEnergies стала скидка в 20 центов за литр, действующая с 1 сентября по 1 ноября, которую компания ввела во избежание уплаты налога на сверхприбыль.