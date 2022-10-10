МИНСК, 10 окт — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в понедельник раскритиковал отсылки к "его величество рынку" в вопросе роста цен, отметив, что рыночного ценообразования "нигде не было и не будет". Лукашенко подписал директиву о недопустимости роста цен

Глава белорусского государства проводит в понедельник совещание с военно-силовым блоком.

"Я знаю, что у нас подавляющее большинство специалистов поддались вот эти вещам: "рыночное ценообразование"… Нигде его нет, не было и не будет", — заявил Лукашенко, видеофрагмент речи которого опубликовал Telegram-канал "Пул первого".

Президент подчеркнул, что белорусы уже знают, что такое рынок. "Нас всё время толкали в бездну рыночных отношений. То есть, вэрхал (белорусское слово, обозначающее беспорядок – ред.), бардак, прочая неразбериха. А когда им надо, чтобы жимануть и выйти из-под пресса общественного мнения, они дошли даже до установления цен на не свои товары", — обратил внимание Лукашенко, говоря о так называемых "потолках" цен, которые отдельные группы стран пытаются установить на российские нефть и газ.

"Боюсь, что сюда еще включат сейчас Саудовскую Аравию. Уже в Америке и их определили виновными за рост цен", — отметил белорусский лидер.

Он потребовал персонализации контроля за ценами в стране со стороны министров, отвечающих за производство товаров, и губернаторов. "И если мы боимся, что наступит какой-то дефицит из-за того, что мы зажали цены по некоторым группам товаров — ну так губернаторы и министры примут соответствующее решение. Они за это будут отвечать… Сегодня за это практически никто не отвечает. Отвечает "Его Величество Рынок", — с иронией произнес Лукашенко.