Власти Молдавии предупредили о возможном закрытии воздушного пространства
Глава минобороны Молдавии заявил, что власти страны могут снова закрыть воздушное пространство
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КИШИНЕВ, 10 окт — ПРАЙМ. Власти Молдавии могут снова принять решение о закрытии воздушного пространства, заявил в понедельник молдавский министр обороны Анатолий Носатый.
Ранее пресс-службы минобороны Молдавии сообщило, что в понедельник над республикой пролетели три ракеты, выпущенные с российских кораблей в Черном море. В связи с этим, как заявили в молдавском МИД, посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван во внешнеполитическое ведомство республики.
"Учитывая сложившуюся ситуацию, могут быть приняты различные меря для обеспечения национальной безопасности. Поскольку ракеты запускаются с территории Черного моря, они могут и в будущем пересекать воздушное пространство Молдавии", — заявил Носатый в эфире телеканала Moldova 1.
По его словам, решение о закрытии воздушного пространства принимается по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям после консультаций со всеми ответственными органами.
Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения дней из-за ситуации на Украине. В тот же день республика закрыла свое воздушное пространство. С 21 марта ограничения были частично сняты, самолеты снова начали выполнять рейсы в направлении Румынии.
https://1prime.ru/News/20221010/838412495.html
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