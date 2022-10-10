КИШИНЕВ, 10 окт — ПРАЙМ. Власти Молдавии могут снова принять решение о закрытии воздушного пространства, заявил в понедельник молдавский министр обороны Анатолий Носатый. Молдавия создаст резервы газа на случай чрезвычайных ситуаций

Ранее пресс-службы минобороны Молдавии сообщило, что в понедельник над республикой пролетели три ракеты, выпущенные с российских кораблей в Черном море. В связи с этим, как заявили в молдавском МИД, посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван во внешнеполитическое ведомство республики.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, могут быть приняты различные меря для обеспечения национальной безопасности. Поскольку ракеты запускаются с территории Черного моря, они могут и в будущем пересекать воздушное пространство Молдавии", — заявил Носатый в эфире телеканала Moldova 1.

По его словам, решение о закрытии воздушного пространства принимается по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям после консультаций со всеми ответственными органами.

Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения дней из-за ситуации на Украине. В тот же день республика закрыла свое воздушное пространство. С 21 марта ограничения были частично сняты, самолеты снова начали выполнять рейсы в направлении Румынии.