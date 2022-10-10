БУДАПЕШТ, 10 окт — ПРАЙМ. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал пропагандой рассуждения о намерении Венгрии вернуть в состав страны Закарпатье. Полная деградация. Переживет ли Украина эту зиму?

"Говорить об этой претензии (Венгрии на Закарпатье — ред.) было бы пустой пропагандой, я не думаю, что она возникла бы когда-либо даже на теоретическом уровне со стороны Венгрии. Негативные последствия отказа от международного права будут намного больше, чем выгоды от приобретения территории", — сказал Подоляк в интервью венгерскому порталу Telex.

При этом ранее именно вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что позиция властей Венгрии по ситуации вокруг Украины близка к пророссийской и предположила, что Будапешт своими действиями хочет заполучить "дешевый российский газ" или "украинское Закарпатье". Посольство Венгрии на Украине отвергло обвинения и назвало клеветой слова Верещук, отметив, что "удивлено и шокировано" такими высказываниями.

По словам Подоляка, Венгрия и Украина могли бы "очень быстро" уладить разногласия, касающиеся венгерского меньшинства в Закарпатье без влияния России.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года.