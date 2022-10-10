МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Оператор "Северного потока 2" — Nord Stream AG — снизил давление во второй нитке в качестве меры предосторожности, определится с дальнейшими шагами после обследования и обсуждения с вовлеченными госорганами, сообщил оператор магистрали. СМИ: утечка газа на "Северном потоке — 2" достигала 70 тонн в час

"Оператор "Северного потока 2" снизил давление в нитке В до примерно 50 бар в качестве меры предосторожности. Дальнейшие шаги будут определены по результатам обследования ниток газопровода и обсуждения с вовлеченными госорганами", — говорится в сообщении Nord Stream AG.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ после повреждений газопроводов "Северный поток" инициировала дело об акте международного терроризма.