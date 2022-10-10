МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Ведется обследование железнодорожного полотна Крымского моста, предварительно, есть необходимость замены двух пролетов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Началось обследование железнодорожной инфраструктуры Крымского моста

"Ведем обследования железнодорожного полотна, предварительно видим необходимость замены двух пролетов, но уже в первый же день силами Крымской железной дороги восстановлено движение по одной полосе и грузовых, и пассажирских поездов. На доставку грузов и пассажиров ремонтные работы не влияют", — сказал Хуснуллин на совещании главы кабмина Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Металлоконструкции для Крымского моста начнут поставлять уже к концу недели, заявил Хуснуллин.

"Уже к концу недели ожидаем начало поставок металлоконструкций из городов Тюмени, Кургана и Воронежа", — сказал он.

Вице-премьер добавил, что Минтрансу и ГИБДД поручено сопровождать эти грузы, чтобы они оперативно были доставлены на место.

Хуснуллин также заявил, что повреждение опоры Крымского моста предварительно будет устранено к концу недели.

Он рассказал, что работа по анализу тяжести повреждений еще продолжается, водолазы проверяют опоры моста.

"В результате диагностики выявлена необходимость устранения повреждений деформационного шва на одной из опор. Предварительный срок устранения повреждения опоры — конец этой недели", — рассказал вице-премьер.