МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что энергоснабжение нарушено почти по всей стране, в четырех областях, в том числе в Киевской, планируются аварийные отключения. На Украине сообщили об отсутствии электроснабжения в пяти областях

"Десятки ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях и Киеве. Электроснабжение нарушено практически по всей стране. В восьми регионах есть проблемы с водоснабжением… Введен график аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях", — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Утверждается, что большую часть поврежденных объектов энергетической инфраструктуры смогут восстановить уже в понедельник, а часть возобновит работу уже во вторник.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".

В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.

Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.