КАИР, 10 окт — ПРАЙМ. Соглашение о демаркации границ между Ливаном и Израилем может быть подписано 20 октября в ливанской деревне Накура, утверждает телеканал al-Araby. В Ливане описали варианты экспорта газа после демаркации границ с Израилем

"Идет подготовка к официальному объявлению соглашения о демаркации границ между Ливаном и Израилем. Датой подписания будет 20 октября, место — Накура", — сообщил телеканал со ссылкой на официальные источники.

В свою очередь президент Ливана Мишель Аун написал в Twitter в понедельник, что надеется на завершение всех связанных с соглашением процедур в ближайшие дни в связи с достижением ощутимого прогресса в переговорном процессе. В воскресенье администрация Ауна сообщила о получении от американского посредника Амоса Хохштейна итоговой версии документа, который планируется подписать.

В четверг премьер-министр Израиля Яир Лапид был проинформирован о новых замечаниях, которые Ливан стремится внести в соглашение по демаркации морской границы, и сказал переговорной группе отклонить их, сообщил высокопоставленный источник. По его словам, Лапид ясно дал понять, что Израиль "никоим образом не пойдет на компромисс со своей безопасностью и экономическими интересами, даже если это означает, что соглашения в ближайшее время не будет".

Израиль в июне призвал власти Ливана ускорить переговоры о морской границе, назвал месторождение Кариш своим стратегическим активом и заверил, что не намерен добывать газ на спорной территории.

Переговоры по определению сухопутной и морской границы между Ливаном и Израилем идут в поселении Накура в южном Ливане с 1996 года на основании меморандума о взаимопонимании под эгидой ООН и при посредничестве США.