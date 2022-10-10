DHL не будет возобновлять экспресс-доставку по России
В DHL сообщили об отсутствии планов по возобновлению экспресс-доставки по России
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Логистическая компания экспресс-доставки DHL Express не будет возобновлять экспресс-доставку по России, а офис, где размещены такие объявления, не имеет отношения к компании, рассказал РИА Новости представитель DHL.
Ранее в понедельник в СМИ появились изображения, что на Тверской, где располагалось бывшее подразделении DHL, были замечены плакаты о возвращении с 11 октября экспресс-доставки по России.
"Данное офисное помещение по адресу улица 1-я Тверская-Ямская, дом 25, строение 1 не имеет более отношение к DHL Express. Это офис сторонней компании. DHL Express продолжает осуществлять доставку документов и грузов из России за границу", — рассказали агентству.
В конце июля DHL Express (входит в группу компаний Deutsche Post DHL) приняла решение прекратить с 1 сентября доставку грузов и документов внутри России, при этом компания продолжит отправку грузов и документов из РФ за границу.
https://1prime.ru/News/20221010/838416461.html
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