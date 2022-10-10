МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту. По Крымскому мосту запустили движение пригородных поездов

В понедельник Хуснуллин провел заседание правкомиссии по ликвидации последствий повреждения Крымского моста. По словам вице-премьера, в дальнейшем такие заседания планируется проводить регулярно. Говоря о текущей ситуации, он сообщил, что работы по оценке объемов повреждений продолжаются.

"Уже запущено и железнодорожное, и автомобильное движение. Продолжается анализ возможности проезда по мосту грузовых фур. Прошу эту работу закончить в максимально сжатые сроки", – сказал Хуснуллин на заседании оперштаба.

В ходе заседания с докладами выступили министр транспорта Виталий Савельев, заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.