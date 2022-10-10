ООН, 10 окт — ПРАЙМ. Лишь 25-26% поставок продовольствия с Украины в рамках черноморской зерновой инициативы достигло беднейших стран, заявил на заседании Пятого комитета ГА ООН зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков. ООН сообщила, что почти половина украинского зерна идет в богатые страны

"Седьмого октября эксперты ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН – ред.) оценили долю поставок в беднейшие страны по линии черноморской инициативы по зерну в 25-26%. При этом 148 из 285 грузовых рейсов, или 52%, были осуществлены в государства-члены ЕС. И это – не считая других развитых стран", — сказал Чумаков.

По его словам, Россия просит секретариат ООН предоставить сведения о доле развивающихся государств, в особенности наименее развитых стран и стран с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, получающих поставки по линии черноморской инициативы. "Эта информация чрезвычайно важна для ее оценки", — указал он.

В портах Евросоюза по-прежнему удерживаются 300 тысяч тонн российских удобрений, заявил Чумаков.

Он также напомнил, что стамбульские договоренности предполагали "пакетную сделку".

По его словам, Россия благодарна Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) за содействие беспрепятственному доступу российских продовольственных товаров и удобрений на мировой рынок. "Тем не менее вынуждены констатировать, что осуществление этого элемента "сделки" сильно отстает. Один пример. Еще месяц назад было заявлено о готовности российского бизнеса бесплатно передать беднейшим странам 300 тысяч тонн удобрений, которые незаконно заблокированы в портах ЕС. На сегодня удобрения по-прежнему противоправно удерживаются государствами-членами ЕС", — сказал Чумаков.

Он указал, что это яркая демонстрация того, как незаконные односторонние санкции Запада подрывают глобальную продовольственную безопасность. "Главными пострадавшими являются развивающиеся страны. Вдобавок секретариату следует более решительно называть вещи своими именами и упоминать негативный эффект от санкций в своих докладах", — добавил он.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш в интервью РИА Новости заявил, что Всемирная продовольственная программа может доставить в бедные страны 300 тысяч тонн российских удобрений, скопившихся в европейских портах.

В Стамбуле 22 июля были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что зерно поставляется не в те страны, о которых ранее шла речь.