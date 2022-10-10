КИШИНЕВ, 10 окт — ПРАЙМ. Власти Молдавии следят за ситуацией после ударов РФ по Украине, воздушное пространство решено пока не закрывать, заявил министр обороны республики Анатолий Носатый. Власти Молдавии предупредили о возможном закрытии воздушного пространства

Ранее минобороны Молдавии утверждало, что в понедельник над республикой пролетели три ракеты, пущенные с кораблей в Черном море. В связи с этим посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. Власти республики обсудили возможность закрытия воздушного пространства.

"Мы продолжаем следить за ситуацией, но воздушное пространство Молдавии остается открытым. Все рейсы будут осуществляться по расписанию", — сказал Носатый в эфире телеканала Pro TV. По словам министра, ответственные органы обсудили ситуацию и предприняли меры, чтобы обезопасить воздушное пространство страны.

Парламент Молдавии 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. В тот же день республика закрыла свое воздушное пространство. С 21 марта ограничения были частично сняты, самолеты снова начали выполнять рейсы в направлении Румынии.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.

Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.