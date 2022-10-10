ЖЕНЕВА, 10 окт — ПРАЙМ. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России после первоначального судебного решения, приговорившего ее к выплате около $2,63 миллиарда группе "ЮКОС" Михаила Ходорковского, говорится в опубликованном в понедельник постановлении на сайте ведомства, данное решение суда может быть обжаловано. Американцы отклонили ходатайство России по делу ЮКОСа

"Апелляция отклонена. Судебные издержки, размер которых составляет 200 тысяч франков, возлагаются на истца", — сказано в документе.

Федеральный суд отклонил жалобу России на арбитраж в пользу Yukos Capital, люксембургской дочерней компании несуществующей одноименной российской нефтяной группы, с выплатами суммой $2,63 миллиарда. Это часть кредитов, предоставленных Yukos Capital нефтяной компании "ЮКОС" до ее банкротства в 2006 году.

В своем решении федеральный суд считает, что временное присоединение РФ к Энергетической хартии в 1994 году без ее ратификации не освобождает Россию от обязательств, вытекающих из нее. Россия считала иначе.

В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров "ЮКОС" и обязал Россию выплатить им порядка 50 миллиардов долларов. Россия оспорила это решение, и в апреле 2016 года окружной суд в Гааге признал его недействительным. Однако в феврале 2020 года апелляционный суд Гааги все же обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам "ЮКОС".

По этому решению кипрские Hulley Enterprises и Yukos Universal Limited должны получить компенсацию в $39,9 миллиарда и $1,85 миллиарда соответственно, а Veteran Petroleum Ltd. – пенсионный фонд "ЮКОС" – $8,2 миллиарда. Во исполнение данного решения иски о взыскании с России средств и ОБ аресте государственного имущества были поданы в целом ряде стран (США, Великобритании, Германии, Индии, Франции и Бельгии), так как решение Гаагского арбитража о компенсации требует одобрения национальным судом.

В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить $57 миллиардов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба. Сообщалось, что сумма увеличилась до $57 миллиардов в связи с начислением пени. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам "ЮКОС" и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.