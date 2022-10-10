Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России по делу "ЮКОС"
ЖЕНЕВА, 10 окт — ПРАЙМ. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России после первоначального судебного решения, приговорившего ее к выплате около $2,63 миллиарда группе "ЮКОС" Михаила Ходорковского, говорится в опубликованном в понедельник постановлении на сайте ведомства, данное решение суда может быть обжаловано.
"Апелляция отклонена. Судебные издержки, размер которых составляет 200 тысяч франков, возлагаются на истца", — сказано в документе.
Федеральный суд отклонил жалобу России на арбитраж в пользу Yukos Capital, люксембургской дочерней компании несуществующей одноименной российской нефтяной группы, с выплатами суммой $2,63 миллиарда. Это часть кредитов, предоставленных Yukos Capital нефтяной компании "ЮКОС" до ее банкротства в 2006 году.
В своем решении федеральный суд считает, что временное присоединение РФ к Энергетической хартии в 1994 году без ее ратификации не освобождает Россию от обязательств, вытекающих из нее. Россия считала иначе.
В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров "ЮКОС" и обязал Россию выплатить им порядка 50 миллиардов долларов. Россия оспорила это решение, и в апреле 2016 года окружной суд в Гааге признал его недействительным. Однако в феврале 2020 года апелляционный суд Гааги все же обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам "ЮКОС".
По этому решению кипрские Hulley Enterprises и Yukos Universal Limited должны получить компенсацию в $39,9 миллиарда и $1,85 миллиарда соответственно, а Veteran Petroleum Ltd. – пенсионный фонд "ЮКОС" – $8,2 миллиарда. Во исполнение данного решения иски о взыскании с России средств и ОБ аресте государственного имущества были поданы в целом ряде стран (США, Великобритании, Германии, Индии, Франции и Бельгии), так как решение Гаагского арбитража о компенсации требует одобрения национальным судом.
В мае 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить $57 миллиардов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба. Сообщалось, что сумма увеличилась до $57 миллиардов в связи с начислением пени. В ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам "ЮКОС" и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама.
https://1prime.ru/News/20221010/838418848.html