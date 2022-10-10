ООН, 10 окт — ПРАЙМ. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал возмутительным мошенничеством голосование Генассамблеи по вопросу открытого голосования по резолюции Запада, не признающей референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Небензя: не может быть следствия по ЧП на "Северных потоках" без России

"Уважаемые коллеги, хочу начать с процедурных вопросов. Вы сейчас все стали свидетелями возмутительного мошенничества, в котором, к большому сожалению, председатель Генассамблеи сыграл ключевую роль. Нам не дали слово по порядку ведения заседания — лампочка об этом до сих пор горит за нашей табличкой, исказили наше выступление. И сейчас пытаются украсть у стран-членов ООН право свободно высказывать точку зрения", — сказал Небензя.

"Это беспрецедентная манипуляция, подрывающая авторитет Генассамблеи и ООН в целом. Разумеется, в этих условиях мы не стали голосовать. Заявляем наш решительный протест против вопиющего нарушения порядка ведения заседания", — добавил постпред РФ.

Он указал, что российской делегации не дали слова.

"А сказать мы хотели, прежде всего, мы не опротестовывали решение председателя. Вопрос был в другом: мы не делали предложения, которое оспорила Албания, таким образом вы, господин председатель, лишили Россию, делегацию автора предложения, возможности нормально представить его и объяснить его логику. Вместо этого за нас это сделали оппоненты", — указал он.