МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы упали в понедельник, а Nasdaq закрылся на самой низкой отметке с июля 2020 года. Инвесторы избавлялись от акций производителей чипов после сообщений о введении США ограничений, направленных на сдерживание развития полупроводникового сектора Китая. Кроме того, инвесторы продолжали испытывать обеспокоенность по поводу последствий агрессивного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

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Вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард сказала в понедельник, что ужесточение денежно-кредитной политики уже начинает ощущаться в экономике США, но при этом отметила, что в полной мере последствия повышения процентных ставок не проявятся еще несколько месяцев.

Несмотря на предупреждения экономистов и аналитиков о том, что действия ФРС могут привести к росту безработицы, президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс продолжает поддерживать меры, принимаемые центральным банком для обуздания инфляции. Он по-прежнему считает, что ФРС удастся добиться ее замедления, не провоцируя при этом рецессии в экономике США.

"Люди обеспокоены перспективами экономики, — отметил Джейк Доллархайд, исполнительный директор Longbow Asset Management. — Они обеспокоены возможностью рецессии".

Инвесторы также ждут начала очередного периода публикации корпоративной отчетности. В пятницу выйдут отчеты о прибыли в 3-м квартале некоторых крупнейших банков.

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Индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник упал на 93,91 пункта, или на 0,32%, до 29202,88, S&P 500 — на 27,27 пункта, или на 0,75%, до 3612,39, а Nasdaq Composite — на 110,30 пункта, или на 1,04%, до 10542,10.

Оценки прибылей компаний в 3-м квартале за последние недели снизились. Аналитики теперь ожидают, что по сравнению с тем же периодом прошлого года прибыли компаний S&P 500 выросли на 4,1%, тогда как в июле ожидали их роста на 11,1%, согласно данным Refinitiv.

Также на этой неделе ожидается выход новых данных по инфляции в США.

Американский рынок облигаций в понедельник был закрыт по случаю Дня Колумба.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество падающих акций в понедельник превзошло число растущих в соотношении к 2,43 к 1, а на бирже Nasdaq — в соотношении 1,79 к 1.

У S&P был зафиксирован один новый 52-недельный максимум и 73 новых минимума, а у Nasdaq — 58 новых максимумов и 461 новый минимум.