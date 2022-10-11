МИНСК, 11 окт — ПРАЙМ. Российские компании в этом году почти в два раза увеличили объемы сделок на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ), сообщила во вторник пресс-служба БУТБ. Россия и Белоруссия заключили договор об общих принципах налогообложения

"За январь-сентябрь 2022 года сумма сделок, совершенных резидентами Российской Федерации на Белорусской универсальной товарной бирже, составила 155 миллионов долларов. Это не только в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года, но и на 11% больше, чем за весь прошлый год", — говорится в сообщении.

В числе самых востребованных групп товаров во взаимной торговле были изделия из черных и цветных металлов, электротехническая продукция, уголь, продукция агропромышленного комплекса, а также товары промышленного назначения.

Кроме того, по информации БУТБ, Россия сохранила за собой лидерство среди других стран по количеству компаний, аккредитованных на белорусской биржевой площадке. По состоянию на 1 октября из 5893 иностранных участников биржевых торгов 2977 были резидентами РФ.