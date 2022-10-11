МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не исключает расширения мер поддержки производителей зерна в случае, если внутренняя цена на него не сможет обеспечить нужный баланс для производителей с точки зрения издержек, сообщила журналистам в кулуарах Всероссийского Форума сельских пекарей первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Минсельхоз допустил снижение цен на хлеб в этом году

По её словам, сейчас цена зерна на внутреннем рынке снизилась, но министерство видит её уровень, необходимый для стабилизации рынка, чуть повыше, "и сейчас мы над этим работаем".

"Сейчас идет перекос в сторону потребителей, не в сторону производителей зерновых. Для того чтобы сбалансировать цену, у нас есть несколько мер поддержки. Мы начали закупку зерна в интервенционный фонд, в настоящий момент куплено порядка 700 тысяч тонн зерна — это пшеница и рожь для производства муки в будущем, для того, чтобы поддержать производителей, с одной стороны, производителей пшеницы и ржи, с другой стороны — в дальнейшем поддержать переработчиков", — подчеркнула первый замминистра.

Вторая мера поддержки — субсидия на тонну производства и реализации зерна. "Здесь правительство нас поддержало и выделило дополнительные 10 миллиардов рублей, которые позволят поддержать 5 миллионов тонн реализации зерна как на внутреннем рынке, так и на экспорт, и заплатить за каждую тонну порядка 2 тысяч рублей. Это очень важно, потому что это позволит стимулировать продажи", — добавила она.

"Мы будем смотреть на ситуацию. Если этих мер будет недостаточно, мы подумаем над тем, чтобы увеличить меры поддержки с точки зрения дополнительных денежных средств на реализацию одной тонны зерна. Но мы ожидаем, что к концу года — началу следующего года цена на зерно может стабилизироваться и прийти к определенному балансу", — сказала Лут.