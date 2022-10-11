МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. "Новые люди" подготовили постановление, которым предлагается провести амнистию граждан, которые впервые осуждены за некоторые экономические преступления, сообщили в пресс-службе партии. ЛДПР предложила амнистию для осужденных за преступления в бизнесе

"Новые люди" предлагают освободить из мест заключения граждан, впервые приговорённых к лишению свободы по нескольким экономическим статьям. Также, согласно тексту документа, амнистии подлежат россияне, осуждённые впервые условно по экономическим составам преступлений, либо те, у кого до вступления в силу настоящего постановления неисполненная часть наказания была заменена более мягким его видом", — говорится в сообщении.

Инициаторами проекта стали лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев и председатель думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин.

Предлагается распространить амнистию, в том числе, на осужденных за мошенничество, за присвоение или растрату, уклонение от уплаты налогов, незаконное предпринимательство, незаконное получение кредита.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что амнистию также предлагается распространить на тех, кто был осужден условно.

"Амнистию также предлагается распространить на граждан, которые осуждены условно по экономическим составам, либо которым до дня вступления в силу постановления неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания, либо отбывание наказания которым отсрочено, либо наказание которых не связано с лишением свободы", — отмечается в тексте пояснительной записки.

Согласно пояснительной записке, основная цель амнистии — освобождение от уголовного наказания предпринимателей, которые способны обеспечить создание рабочих мест.