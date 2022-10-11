В Иране заявили о готовности экспортировать молочную продукцию в Россию
Глава торговой организации Ирана заявил о готовность экспортировать молочную продукцию в Россию
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Иранские компании готовы поставлять молочную и другую сельскохозяйственную продукцию в российские сетевые магазины, сообщил глава Организации развития торговли Ирана Алиреза Пейманпак
Как отмечает иранская газета "Азербайджан", на полях Второго Каспийского экономического форума Пейманпак встретился с представителями одной из крупнейших российских сетей.
По данным издания, обсуждались механизмы обеспечения требующихся России товаров, в частности, молочной и сельскохозяйственной продукции. Представителей торговой сети пригласили посетить Иран, чтобы ознакомиться с возможностями иранских компаний и заключить договоры о сотрудничестве.
https://1prime.ru/News/20221011/838426239.html
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