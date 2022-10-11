МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Иранские компании готовы поставлять молочную и другую сельскохозяйственную продукцию в российские сетевые магазины, сообщил глава Организации развития торговли Ирана Алиреза Пейманпак Иран предложил создать общую экономическую зону на Каспии

Как отмечает иранская газета "Азербайджан", на полях Второго Каспийского экономического форума Пейманпак встретился с представителями одной из крупнейших российских сетей.

По данным издания, обсуждались механизмы обеспечения требующихся России товаров, в частности, молочной и сельскохозяйственной продукции. Представителей торговой сети пригласили посетить Иран, чтобы ознакомиться с возможностями иранских компаний и заключить договоры о сотрудничестве.