МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Объем производства в РФ хлеба и хлебобулочных изделий, с учетом малых пекарен, может стабилизироваться на уровне 11,2 миллиона тонн против 11,3 миллиона годом ранее, следует из материалов Российской гильдии пекарей и кондитеров (РосПиК), представленных на Всероссийском форуме пекарей. Обнаружен обходной путь для закупки хлеба у России

Согласно прогнозу РосПиК, производство хлеба и хлебобулочных изделий в 2022 и 2023 годах может составить по 11,2 миллиона тонн — чуть ниже, чем в 2021 году, когда показатель находился на уровне 11,3 миллиона тонн.

Продажи, следует из материалов, вырастут: если в 2021 году они составляли 857,1 миллиарда рублей, то в последующие два года могут составить уже 920 миллиардов рублей и 980 миллиардов соответственно.

При этом ранее во вторник первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут отмечала, что Россия в текущем году сохранит производство хлеба и хлебобулочных изделий в 6 миллионов тонн год, закрывая внутренние потребности и обеспечивая население.

По словам же президента РосПиК Юрия Кацнельсона, статистика, на которую опирается Росстат, не учитывает самых маленьких игроков рынка.

"Если мы посмотрим, производство в миллионах тонн практически стабильно — это 11 или чуть больше 11 миллионов тонн хлебобулочных изделий производится. Росстат не ловит совсем маленьких — здесь в основном сегмент индустриальный и средний, и такие продвинутые малые предприятия. А вот рынок продаж уверенно растет, и мы прогнозируем — в следующем году он достигнет 980 миллиардов рублей. И каждый год он растет на 2-3%", — сказал президент гильдии.