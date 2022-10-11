МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Лидеры стран "Большой семерки" начали внеочередное заседание в режиме видеосвязи, чтобы обсудить последствия массированных ударов по украинским объектам. На Украине сообщили об отсутствии электроснабжения в пяти областях

Как сообщил ранее журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, онлайн-встреча G7 проходит на уровне глав государств и правительств. Владимир Зеленский подключится к конференции в самом начале — в качестве гостя.

При этом, как отметил представитель кабмина ФРГ, участники конференции вряд ли будут обсуждать поставки оружия Украине. По его словам, для обсуждения поставок оружия существует, например, формат Рамштайна, в котором принимают участие не только страны G7.

На видеоконференции во вторник представители "Большой семерки", в первую очередь, займутся "вопросом последствий недавней эскалации на Украине". Также участники встречи обсудят темы энергетики и связанные с этим вопросы цен.

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.