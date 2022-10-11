МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков после решения Росфинмониторинга о внесении компании Meta* в перечень террористов и экстремистов призвал не заколачивать все двери в мир и не лишать голоса патриотических блогеров и публицистов. Песков не исключает разблокировку Meta* в России

"В разгар информационной войны Росфинмониторинг принимает странное решение. Вносит корпорацию Meta*, а с ней и Instagram* в перечень террористов и экстремистов. В этой связи — масса вопросов", — написал Даванков в своем Telegram-канале.

По его словам, "не нужно доходить до абсурда и заколачивать все двери в мир изнутри". Он отметил, что любые платформы следует использовать и поддерживать патриотических блогеров.

"Любую доступную площадку нужно использовать как инструмент. А не отказываться от неё, особенно когда альтернативы нет. Патриотических инстаблогеров и фейсбук-публицистов нужно поддерживать, а не лишать голоса. Сегодня они наше оружие. Продолжим добиваться победы здравого смысла", — добавил он.

По иску Генпрокуратуры Тверской суд Москвы 21 марта признал компанию Meta* экстремистской и запретил в России доступ к принадлежащим ей соцсетям Instagram* и Facebook*. Решение не предполагает наказаний для пользователей за обход блокировок. Под запрет не попал принадлежащий компании мессенджер WhatsApp.

Ранее Meta Platforms* в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta* экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.

Вице-президент Meta* Ник Клегг позднее объяснил, что новая политика будет применяться только на Украине, и заверил, что Meta* "не потерпит русофобии".

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к Instagram* в России из-за призывов к насилию в отношении россиян. А до этого Роскомнадзор заблокировал в России и Facebook* — из-за массовой дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов, в том числе РИА Новости, Sputnik и RT.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская