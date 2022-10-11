МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 заинтересована в приобретении отечественного самолета МС-21, сообщила журналистам гендиректор S7 Group Татьяна Филева.

"Мы готовы заказывать, как он будет. Мы заявились на самолеты, просто прямо сейчас их не будет. Надо понимать, что зарубежный флот будет летать ближайшие 10-15 лет… Только говорят, что будут производить в 2025 году – в 2025-м по факту почти ничего не будут производить, пока начнут разгонять производство. Российский флот появится, но у нас сколько самолетов в стране? У нас только узкофюзеляжных самолетов около 600, если не ошибаюсь. То есть его не заменить, начав по чуть-чуть производить", — сказала Филева.

Она добавила, что, конечно, зарубежный флот должен быть на крыле в ближайшие 10-15 лет, тогда будет время, чтобы российское производство "разогналось".

"Конечно же, начнут производить, просто это будет потихоньку. И мы, конечно, будем брать МС-21, мы бы хотели его взять", — сказала Филева.

Также Филева сообщила, что S7 ожидает в 2022 году пассажиропоток на уровне прошлого года — 17-18 миллионов человек.

"Пассажиропоток ожидаем на уровне прошлого года — 17-18 миллионов человек. Мы все перевыполнили: мы летали точно не меньше, даже больше, чем подавались (на получение субсидий — ред.)", — сказала Филева.

Годом ранее пассажиропоток авиакомпании составил 17,8 миллиона человек.

В 2022 году западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.

МС-21-300/310 — российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.