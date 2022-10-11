МИНСК, 11 окт — ПРАЙМ. По итогам официальных переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе во вторник подписан пакет двусторонних документов, передает информагентство Белта. Белоруссия и Таджикистан нарастят торговлю за счет рынков третьих стран

Стороны подписали межправительственные соглашения о сотрудничестве в области молодежной политики, о системе содействия взаимной торговле. Также была утверждена "дорожная карта" двустороннего сотрудничества на 2022-2026 годы.

Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия коррупции заключили Генпрокуратура Белоруссии и Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана.

Развивать сотрудничество в сфере туризма также договорились соответствующие ведомства двух государств. Соглашение о сотрудничестве подписано между Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен и Агентством по экспорту при правительстве Таджикистана. Национальные академии наук договорились о подготовке кадров в области вирусологии, микробиологии, молекулярной биологии, эпидемиологии, биотехнологии и фармакологии.

Кроме того, заключено несколько межрегиональных соглашений.

Пакет документов также был подписан во время таджикско-белорусского бизнес-форума. Белорусские предприятия заключили контракты на сумму свыше 46 Миллионов долларов. Кроме того, договоренности на 2 миллиона долларов были достигнуты во время онлайн-переговоров, сообщает информагентство.