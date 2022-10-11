МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Глава Организации развития торговли Ирана Алиреза Пейманпак во вторник заявил, что на сентябрь 2022 года 67% экспорта в Россию из Ирана составляет промышленная продукция. Россия и Иран запустят безвизовые групповые туры, заявила Догузова

"Несмотря на то, что 80% экспорта Ирана в Россию занимала сельскохозяйственная продукция, к конце сентября этого года 67% нашего экспорта в эту страну стала составлять промышленная продукция", – цитирует Пейманпака газета Iran.

По его словам, поставляются, в том числе, турбины, бытовая техника и биотехнологические лекарственные препараты.