В Иране рассказали об объемах экспорта промышленной продукции в Россию
Торговая организация Ирана сообщила, что 67% экспорта в Россию приходится на промышленную продукцию
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МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Глава Организации развития торговли Ирана Алиреза Пейманпак во вторник заявил, что на сентябрь 2022 года 67% экспорта в Россию из Ирана составляет промышленная продукция.
"Несмотря на то, что 80% экспорта Ирана в Россию занимала сельскохозяйственная продукция, к конце сентября этого года 67% нашего экспорта в эту страну стала составлять промышленная продукция", – цитирует Пейманпака газета Iran.
По его словам, поставляются, в том числе, турбины, бытовая техника и биотехнологические лекарственные препараты.
https://1prime.ru/News/20221011/838429571.html
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