МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Электропоезда "Ласточка" заменят рельсовые автобусы на сообщении между Анапой и Керчью с 13 октября, что не только позволит перевозить больше пассажиров, но и повысит их комфорт, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ. Пассажирское паромное сообщение через Керчь начнется сегодня

"Для удовлетворения повышенного спроса на поездки в пригородных поездах, курсирующих между Крымом и Анапой, ООО "ЮППК" ("Южная пригородная пассажирская компания — ред.) с 13 октября назначает электропоезда "Ласточка" вместо рельсовых автобусов, курсировавших на этом маршруте ранее", — говорится в сообщении.

"Ласточки" будут курсировать 5-вагонными составами в комплектации "Премиум". Это позволит перевозить на маршруте больше пассажиров с максимальным комфортом.

Поезда будут отправляться из Анапы и из Керчи трижды в день (утром, днем и вечером), преодолевая расстояние примерно за 2 часа 10 минут (подробное расписание имеется на сайте ЮППК). На неэлектрифицированном участке пути "Ласточки" будут следовать в паре с тепловозом, уточнили в министерстве.

Для максимального удобства пассажиров расписание поездов будет увязано с расписанием автобусов.