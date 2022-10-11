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2022-10-11T20:26:00+03:00

2022

https://1prime.ru/News/20221011/838431278.html

Минфин не будет давать льготы на покупку бумаг иностранных эмитентов

Новости

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

МИНФИН РФ НЕ БУДЕТ ДАВАТЬ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ В РАМКАХ ИИС НА ПОКУПКУ БУМАГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ ИЛИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ — ЗАММИНИСТРА МОИСЕЕВ Новость дополняется ПРАЙМ, 11.10.2022

новости, россия, минфин рф, налоговые льготы

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60