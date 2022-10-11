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https://1prime.ru/News/20221011/838431278.html
Минфин не будет давать льготы на покупку бумаг иностранных эмитентов
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Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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МИНФИН РФ НЕ БУДЕТ ДАВАТЬ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ В РАМКАХ ИИС НА ПОКУПКУ БУМАГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ ИЛИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ — ЗАММИНИСТРА МОИСЕЕВ Новость дополняется ПРАЙМ, 11.10.2022
новости, россия, минфин рф, налоговые льготы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИНФИН РФ НЕ БУДЕТ ДАВАТЬ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ В РАМКАХ ИИС НА ПОКУПКУ БУМАГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РФ ИЛИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ — ЗАММИНИСТРА МОИСЕЕВ
Новость дополняется